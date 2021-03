Singulas e singuls passlunghists han fatg be ina giada, auters percunter han empruvà pliras giadas da meglierar il temp persunal. Il maximum pussaivel eran tschintg giadas. Durant in’emna era avert il sistem da prender il temp. Dentant ch'ils ins han fatg la cursa be per plaschair e giudair la bella cuntrada, èn auters propi sa preparads ed han er guardà sin l’ura.

audio Passa 2'000 a la cursa individuala 03:15 min, Actualitad dals 15.03.2021. laschar ir. Durada: 03:15 minutas.

Tuns positivs da las curriduras e dals curridurs

Per la maioritad mancava schont quella fulla da passlunghistas e passlunghists al start a Malögia. Pudair far la partenza cun radund 14’000 autras ed auters saja in sentiment tuttafatg extraordinari. Ma per singuls era questa varianta ideala da pudair partir individualmain e far ina cursa senza grond squitsch, cun bler spazi sin loipa e cun circumstanzas da naiv idealas.

La rangaziun da la cursa individuala:

Dunnas

Gudagnà ha Maria Adele Zampa da Carona (IT) Natascia Leonardi Cortesi da Poschiavo (CH) Stephanie Graf-Oesch, Rougemont (CH).

L’Engiadinaisa Tinetta Strimer dad Ardez è arrivada sco quarta en il arriv.

Umens

Manuel Naegeli cun in temp da 1’41’55 Gianni Piantini, Camedo (CH) Lukas Altenkamp, Turitg (CH)

Il meglier Grischun è Cederic Grond da Müstair sin l'otgavla plazza. Ulteriurs resultats da la rangaziun da cursas individualas.

Maraton engiadinais 2021: Impressiuns da las cursas individualas