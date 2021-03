La passiun per il hockey e per crear mascras

Dario Caduff è dapi il 2018 goli tar il EHC Cuira en la MySports League, la terz'auta liga en Svizra. Ensemen cun Leon-Vincent Sarkis ha el furmà fin questa stagiun il tandem en gol tar il club da la capitala grischuna. Bainspert han els dus realisà che els han er sper il glatsch il medem hobi – far il designen mascras da golis. Mascras da hockey sin glatsch, dentant er da unihockey.

audio Hockey: Dario Caduff – sguard enavos sin l'ultim onn 02:24 min, Actualitad dals 10.03.2021. laschar ir. Durada: 02:24 minutas.

Dus golis cun la medema passiun

Dario Caduff è schon sco uffant adina stà fascinà da las mascras da golis. Schon da pitschen haja el creà designs e semià da crear inaga in'atgna mascra.

Il 2018 ha il goli fundà cun ses collega d'equipa la firma «Masked Man». Sper il dar hockey e ses studi ha il goli da 26 onns uschià baghegià si ina ulteriura via da professiun.

Galeria da mascras

1 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 2 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 3 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 4 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 5 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 6 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 7 / 8 Legenda: Mascra da Masked Man MAD Dario Caduff 8 / 8 Legenda: Mascras da Masked Man MAD Dario Caduff

Ils ultims trais onns ha la firma creà 123 mascras per 67 differentas equipas. Per juniors ed amaturs, dentant er gia per golis da las duas autas ligas en Svizra. Luca Hollenstein dal EV Zug è per exempel in dals clients da Dario Caduff e Leon-Vincent Sarkis.

Igl è anc legher ch'ils golis da plausch èn quels che pretendan il pli bler.

Ils golis da plausch hajan savens ina clera idea tge ch'els vulan, di Dario Caduff cun in lev surrir. Els han dentant magari problems da descriver exact tge ch'els giavischan. Il bel vid la lavur saja dentant spezialmain da crear ina mascra persunala ensemen cun il client.

audio Hockey: Dario Caduff il goli ch'è er designer da mascras 04:24 min, Actualitad dals 10.03.2021. laschar ir. Durada: 04:24 minutas.

Ils golis creativs

I dat duas vias da far il designen mascras da goli. Igl è pussaivel da sprizzar ellas e lura datti era la pussaivladad da squitschar ils motivs giavischads sin la mascra. «Masked Man» squitscha il design. Tgi che giavischa in nov design sin la mascra, sa trametter tiers ad els motivs ed ideas tge ch'els vulan avair sin lur mascra.

Ensemen cun il client creeschan els ina folia che vegn lu squitschada sin la mascra. Il squitsch vegn actualmain anc fatgs d'ina firma externa a Cuira. La finamira saja dentant er da surpigliar questa lavur en il futur, di Dario Caduff.

Fundaturs

1 / 2 Legenda: Il team da «Masked Man» Dario Caduff (sanester) e Leo-Vincent Sarkis (dretg). MAD Dario Caduff 2 / 2 Legenda: Dario Caduff en acziun Dapi il 2018 è il Sursilvan goli tar il EHC Cuira. MAD Dario Caduff

Igl intent da la firma saja schon da pudair viver in di da questa lavur. Actualmain saja quai in bel daner da sac sper il studi e dar hockey tar il EHC Cuira.