Legenda: Conradin Cathomen cun la medaglia d'argient Igl è la suletta medaglia ch'il Sursilvan gudogna tar eveniments gronds. Keystone

21 onns aveva Conradin Cathomen ils 6 da favrer, cur ch'el ha gudagnà sia medaglia d'argient. Sulettamain Harti Weirather da l'Austria è stà pli sperts. Sia plazza da podest è stà ina surpraisa ed ina da tschintg medaglias svizras durant quest campiunadi mundial.

Nagin reporter da RTR a Schladming – in'intervesta per Rumantsch datti tuttina

Grazia a radio DRS datti d'udir suenter la cursa ina in'intervista per rumantsch cun il erox da Laax. Il redactur fa las dumondas per tudestg e Conradin Cathomen respunda mintgamai per rumantsch.

Gia in di suenter la medaglia d'argient datti a Laax ina festa da bainvegni per il skiunz. L'emprim datti in cortegi da tizuns atras il vitg e la festa vegn embellida cun pleds dal president communal, Eugen Hangartner, e dal president dal club da skis Crap S. Gion, Ruedi Candrian. Ed era il president da la regenza grischuna è a Laax ils 7 da favrer per far festa cun Conradin Cathomen. La regenza regala al skiunz ina corna d'in capricorn.

Jau n'hai betg tar mai la corna. La regenza na lavura betg uschè spert sco vus atlets sin pista.

Suenter las numerusas laudatios e gratulaziuns ha era il erox anc prendì enta maun il microfon per dir intgins pleds. El ha engrazià per la grondiusa festa e menziunà ch'el speria che la glieud restia era fan dad el en temps pli grevs.