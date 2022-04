Quasi 40 onns suenter la fundaziun dal club e numerus campiunadis per gronda part en tschintgavla liga è il Club da ballape da Scuol sa retratg dal campiunadi. Il CB Scuol n'ha uschia nagina equipa da creschids pli che dat campiunadi.

Gia las ultimas stagiuns en tschintgavla liga da ballape èn stadas difficilas per il Club da ballape da Scuol. L’equipa ch'è vegnida fundada avant 40 onns ha adina dà campiunadi - per gronda part en tschintgavla liga, tranteren dentant era inqual campiunadi en quarta liga. La primavaira 2018 è la squadra alura vegnida relegada per la davosa giada en tschintgavla liga. L’emprima stagiun enavos en tschintgavla liga è il CB Scuol anc sa classà sin il podest e las duas stagiuns suenter – las stagiuns da corona – anc en ils rangs d'amez. Sin la nova stagiun 2021/2022 mancavan dentant ils giugaders ed il club da tradiziun n'ha betg rablà ensemen in'equipa. Perquai ha ins decidì da sa retrair dal tuttafatg dal campiunadi.

I mancan ils giugaders, i manca l’interess

La situaziun da persunal tar il CB Scuol è vegnida adina pli precara ils davos onns. L’ultim vulevan mo pli 7, 8, 9 giugaders far vinavant. Memia pauc per dar campiunadi e Scuol ha tratg in stritg. Quels ch'èn restads treneschan dentant vinavant. Ed era ils trenaments cun las equipas da juniors datti vinavant a Scuol. Uschia vulan ins forsa insacura puspè turnar en il campiunadi. Il return vegn dentant segir grev. Gia avant blers onns è capità tar il CB Zernez, la segunda gronda equipa da ballape en Engiadina Bassa, il medem. Ed anc adina n'ha il CB Zernez nagina equipa da creschids che dat campiunadi svizzer.