Il meglier lutgader grischun dals ultims onns, Armon Orlik, va dapi questa stagiun ina nova via. El ha fatg midada da Maiavilla a Jona en il chantun Son Gagl. El trenescha là cun ils ferms lutgaders dal Toggenburg Damian Ott, Werner Schlegel e Marcel Räbsamen. Uschia è garantida ina auta qualitad da trenament per che Armon Orlik po far il proxim pass: Vegnir anc meglier.

Durant in trenament na faschain nus quasi naginas pausas. Il corp vegn stanchel e cumenza a tremblar. Pir lura cumenza en sasez la lavur da trenament.

Nov trenader d’atletica: Robin Städler

Il trenader engiadinais è da chasa a Jona. Qua ha Robin Städler dapi blers onns ses center da fitness «Sypoba». Pli baud lavurava il trenader d’atletica gia cun il lutgader Jörg Abderhalden. Actualmain sustegna el ils lutgaders da classa da la federaziun da la svizra dal nordost Damian Ott, Werner Schlegel e Marcel Räbsamen. Dapi quest onn è er Armon Orlik en questa gruppa da trenament. Uschia po il meglier lutgader grischun dals ultims onns profitar da l'auta qualitad da trenament cun auters ferms lutgaders. Armon Orlik ha vulì far questa midada per dar nov schlantsch a ses agen trenament, e per augmentar anc in zichel la qualitad da quel.

En il trenament vai per la lavur en la stancladad

En il sistem da trenament da Robin Städler vai per far ils exercizis senza grondas pausas. Il trenader fa vegnir stanchel ses atlets e cura ch'ins vegn stanchel e l’entir corp cumenza a tremblar, lura van'ins bler pli profund en la musculatura. Pir lura cumenza tar el la lavur da trenament. Suenter ils emprims trenaments cun Robin Städler era il lutgader Armon Orlik plat. Plaunsieu ha el dentant s'endisà vi da l’intensitad. La finamira è sa chapescha da vegnir anc in zichel meglier en tut ils resguards. Ina enorma forza, atletica e tecnica ha Armon Orlik gia. Uss vai per prender ora anc ils davos in u dus pertschients.