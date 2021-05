Suenter mo in onn sco scheffa da sport da l'SC Berna è Florence Schelling vegnida relaschada per immediat. Era ses antecessur Alex Chatelain – actual responsabel per strategia e scouting – sto ir. Tenor il CEO dal club bernais, Marc Lüthi haja Schelling effectuà bler durant ses onn tar il club. Per la situaziun cumplexa a curta e mez-lunga vista n'haja ella betg avunda experientscha. Per Schelling tschertga il club in successur u ina successura. Il post da Chatelain na vegn però betg occupà nov.

Ed uss èsi er uffizial, ch'il trenader assistent dal Club da hockey da Tavau Johan Lundskog daventa nov trenader dals Bernais. Dacurt è il SC Berna vegnì eliminà da Zug en il quartfinal dals playoffs. Quai suenter ch'ils bernais avevan gist anc dumagnà cun in program pulpì il sigl en ils playoffs.