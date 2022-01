Suenter set terradas en seria spedeschan ils SCL Tigers lur trenader Jason O'Leary e quai per immediat. Sco quai ch'il club da hockey da Langnau communitgescha, surpiglia Yves Sarault l'equipa e quai gia il gliendisdi per la partida a Rapperswil Jona. Il Canadais da 49 onns ha giugà en Svizra tranter il 2003 e 2008, tranter auter per Berna e Tavau.

