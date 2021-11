Victoria da start fin a l'arrivada per Bagnaia

Cumenzà cun la pole, ha Francesco Bagnaia tegnì la top posiziun ed è er ì tras l'arrivada sco emprim. Quai è sia 13avla victoria da GP e ses terz en la classa roiala.

Il Talian da 24 onns è stà cun radund duas secundas e mez en avantatg davant il segund Joan Mir da la Spagna. Terz è vegnì l'Australian Jack Miller. La cursa ha stuì vegnir rutta giu pervi d'in incap tranter il Portugais Miguel Oliveira e il Spagnol Iker Lecuona.

Il Franzos Fabio Quartararo n'ha betg pudì finir la cursa da l'Algarve. Il campiun dapi duas emnas, è crudà cun sia Yamaha ed ha uschia l'emprima giada dapi 17 cursas puspè pudì scriver nulla puncts.

Victoria e titel en Moto3 per Acosta

Pedro Acosta ha gudagnà la cursa a Portimão e quai a moda suverana. Il Spagnol da Murcia ha gudagnà cun quai sia sisavla cursa durant la staziun, uschia ch'el ha gudagnà sco emprim rookie dapi Loris Caipirossi il 1990, gist sia emprima stagiun.

Legenda: Emprima stagiun da GP e gia campiun mundial: Pedro Acosta ha persvas durant questa stad. Keystone

Cun 17 onns e 166 dis è Acosta il segund giuven campiun da GP ch'i ha insumma dà. El è be in di pli vegl che Caipirossi avant 31 onns. L'entschatta da la stagiun ha Acosta gudagnà trais da sias emprimas quatter cursas e da quai ina or da la boxa.