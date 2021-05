Legenda: Keystone

Er la stad dal proxim onn 2022 dastga Lair organisar cursas da la cuppa mundiala da mountainbike. L'Uniun a ciclissem internaziunala UCI ha dà glisch verda per las cursas al pe dal Tothorn en las disciplinas cross-country e downhill. Las cursas han però lieu l'onn proxim gia dals 8 fin ils 10 da fanadur.

Avant che cumenzar cun las lavurs per la cuppa mundiala 2022, spetgan sin il comité d'organisaziun cun il president Christoph Müller anc la cuppa mundiala da mountainbike da quest onn che vegn organisada dals 3 fin ils 5 da settember. Auter che anc avant in onn pon las cursas da quest onn vegnir garantidas pervi da la pandemia da corona, pli probabel schizunt cun in dumber d'aspectaturs limità. Il mument vegn lavurà vid il concept da segirezza.

Ord l'archiv:

Ils campiunadis mundials da Lai il 2018 èn stads in success.