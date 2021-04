Il mountainbiker grischun Nino Schurter para d’avair abunà il segund plaz. En sia terza cursa en questa stagiun è Schurter vegnì per la terza giada segund. Er al Ötztaler Mountainbike Festival a Haiming en l’Austria è vegnì battì da ses cumpatriot Mathias Flückiger.

Gia in’emna avant aveva Nino Schurter pers il duel encunter Mathias Flückiger ad ina cursa a Nals en l’Italia. Per Flückiger ch’è adina stà en la sumbriva da Schurter èsi uschia la segunda victoria en sia segunda cursa il 2021. A Haiming ha el la finala battì Schurter per quatter secundas. Cumplettà il podest sco terz ha il Tschec Ondrej Cink. Ina buna prestaziun ha er Lars Forster, il collega d’equipa da Schurter, mussà. Forster è vegnì 5avel cun in retard da 41 secundas.

Schurter e Flückiger han mussà in grondius duel en la davosa runda. Flückiger ha mintgamai pudì restar sin ils chaltgogns a Schurter tar diversas attatgas. Bun 400 meters avant l’arrivada ha il mountainbiker Bernais pudì decider la cursa e distanziar levet ses pli grond rival oriund da Tersnaus.

Vital Albin ha persvadì

Ina cursa fitg solida ha er mussà Vital Albin. El ha pers 5:22 minutas sin Mathias Flückiger ed è vegnì 22avel. Tranter auter ha Albin er battì il Brasilian Henrique Avancini ch’ha sco 27avel stuì magunar ina terrada. Avancini aveva tranter auter gudagnà l’emprima cursa da la stagiun l’entschatta dal mais sin l’insla Elba en l’Italia, quai avant Nino Schurter.

Andrin Beeli da Sagogn ha pers bun 7 minutas ed è vegnì 30avel a quest festival da mountainbike a Haiming en l’Austria ed Ursin Spescha da Sevgein è vegnì 47avel. En la categoria dals umens U23 è il Grischun Janis Baumann vegnì 6avel ed en la categoria da las dunnas d’elita èn Alessandra Keller e Sina Frei classadas sin ils plazs 7 ed 8. Gudagnà tar las dunnas ha l’Ollandaisa Anne Terpstra.

En trais emnas stattan lura sin il program las emprimas cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun, quai ad Albstadt en Germania.