La basa per quest success ha il HCD mess gia durant las emprimas per secundas da la partida. Il 1:0 da l’equipa grischuna è crudà suenter 19 secundas, il 2:0 suenter 41 secundas e suenter duas minutas e 12 secundas manava il HCD gia cun 3:0. Anc avant che la partida ha cumenzà per propi era ella gia quasi decisa. Ed il 4:0 dal HCD anc durant l’emprim terz ha alura fatg tut cler. La victoria dal HCD n'èra mai pli dispitaivla.

Main squitsch, nagins gols e per la fin anc il dessert

Suenter il cler avantatg gia suenter l’emprim terz, ha il HCD prendì in zichel il pedal dal gas en il segund terz. Gols n'ha quai dà nagins. Perquai ha il Club da hockey da Tavau fatg anc insatge per la statistica durant las davosas ventg minutas. Julian Schmutz cun il 5:0 e Simon Knak cun il 6:0 han fatg tut cler e procurà per questa demonstraziun da l’equipa indigena cunter la squadra ch'è promovida en la National League questa primavaira. Il facit suenter 60 minutas è ch'il HCD era fitg effizient, e ch'il HC Ajoie n'è propi mai arrivà en la partida cunter Tavau.