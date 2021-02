Duas emnas e mez suenter il 7:6 suenter prolungaziun mussan il HCD e Friburg danovamain in gieu da narr. Quella giada gudogna Friburg cun 7:6 suenter 60 minutas.

Sche Friburg e Tavau dattan in cunter l'auter è in spectacul quasi garantì. Ils 12 da schaner ha il HCD manà a Friburg cun 4:0 suenter 10 minutas e lura tuttina anc pers. Oz ha Friburg manà suenter 33 minutas cun 5:0 e tuttina anc stuì tremblar. Duas giadas Marc Wieser (al 4:5 ed al 6:7) e Fabrice Herzog (al 5:6) han pudì scursanir il terz terz sin sulet in gol differenza. Il club da hockey da Tavau n'è dentant betg pli stà bun da volver il gieu. Suenter sis victorias è il HCD vegnì franà.

Ils ulteriurs resultats:

Lugano batta ils Lakers cun 5:2, ils ZSC Lions perdan a chasa cunter ils SCL Tigers cun 1:3 ed il derbi bernais gudogna Bienna cunter l'SC Berna cun 6:5 suenter prolungaziun.