Cun questa victoria resta Rafael Nadal il numer in dal mund. El n'ha pers gnanc in set durant l'entir turnier da Masters 1000 a Monte Carlo. Per il gieu final ha el duvrà be 93 minutas.

La prestaziun dal Spagnol è cunzunt remartgabla perquai ch'el ha fatg ina lunga pausa quest onn pervi da problems cun in chalun. Turnà sin il plaz da tennis è Rafael Nadal pir l'entschatta avrigl. Quai però cun duas cleras victorias en il Davis Cup.

