Ils Russ procuran per la musica

Suenter l'emprima da trais rundas era Dario Cologna anc sin il terz plaz. Encunter la fin han lura dentant las forzas mancà per cumbatter per in ulteriur plaz da podest a sia cursa da chasa. Cun il 14avel plaz ha Cologna dentant tuttina pudì mussar ina reacziun sin las cursas d'avant in'emna a Ruka en la regiun da Kuusamo en Finlanda. La finamira è che la furma constettia lura sin il Tour de Ski che cumenza ils 1 da schaner en la Val Müstair.

Mussar ina buna prestaziun a Tavau han er Roman Furger sco 20avel, Jason Rüesch sco 21avel e Candide Pralong sco 24avel. Betg a la partenza è stà Jonas Baumann. Il passlungist da la Val Schons ha stuì dar forfait perquai ch'el è malsaun.