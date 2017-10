2021 finescha la stagiun da skis puspè a Lai

Duas giadas ha l'Uniun Cuppa mundiala Lai candidà adumbatten per puspè dastgar organisar il final da la cuppa mundiala da ski alpin. La terz'emprova è gartegiada.

La federaziun internaziunala da skis (FIS) ha surdà il final da la stagiun 2020/2021 a Lai – quai cun 11 cunter 3 vuschs. Uschia survegn Lai la preferientscha envers la destinaziun Bansko en la Bulgaria. Ils ultims finals da la cuppa mundiala da skis èn stads il 2014 a Lai. En tut èsi la 6avla giada ch'ils finals da la cuppa mundiala èn a Lai.

Cursas per surmuntar la pausa e «trenar» per ils finals

Per surmuntar la lunga pausa da 7 onns tranter il davos final dal 2014 ed il proxim dal 2021 ha la FIS concedì a Lai d'organisar diversas cursas ordinarias da ski alpin. Las proximas duas èn gia quest'enviern: ils 26 e 27 da schaner 2018 èn sin la pista «Silvano Beltrametti» a Parpan in slalom ed in slalom gigant da las dunnas.

