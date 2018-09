Suenter 15 da las 21 cursas da la stagiun ha il manischunz da Mercedes 40 puncts avantatg sin il segund, Sebastian Vettel. Il manischunz da Ferrari ha finì la cursa sco terz cun passa 30 secundas retard. Tranteren è sa plazzà in Neerlandais Max Verstappen cun Red Bull-Renault.

Hamilton ha cun questa victoria uss er gudagnà quatter giadas a Singapur, sco Vettel. Verstappen ha procurà cun ses segund rang per il novavel plaz da podest per Red Bull.

Per l'equipa da Sauber hai dà per la 9avla giada en questa stagiun puncts. Charles Leclerc, che mida proxim onn tar Ferrari è vegnì 9avel ed ha fatg 15 puncts. Ses collega da team, Marcus Ericsson ha manchentà sco 11avel da far in plaz en ils puncts.

