Ils gieus da la Super League cumenzan a partir dals 21 da november dad autras uras. Las partidas da la sonda n’èn betg pli da las medemas uras a las 19:00, mabain da las 18:15 e da las 20:30. Il medem vala er durant l’emna. Quella midada vala enfin la fin da l’onn.

Sco la Swiss Football League scriva sajan las capacitads per aspectaturs reducidas en ils stadions la raschun per la midada. En pli hajan ins pudì ademplir in giavisch dal partenari da televisiun «Blue».