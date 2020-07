Tar la collisiun da venderdi cun tschintg velos è er la campiunessa olimpica vegnida blessada al cumbel. Tge che quai munta per la stagiun da la triatleta n'è anc betg cler, ha communitgà Spirig.

Atlets da la gruppa da trenament enturn Spirig han absolvì venderdi in trenament sin la via en Engiadina cura ch'il velocipedist il pli davant ha survesì in velo davant el ed è charrà en la dunna. Tar la collisiun tranter ils velos èn omaduas dunnas ed omadus umens da la gruppa da velos vegnids blessads. Trais persunas eran vegnidas transportadas cun l'ambulanza en l'ospital a Samedan, la quarta è ida sezza tar il medi.

Spirig ha rut il chau dal cumbel, in partenari da trenament ha survegnì contusiuns ed unfladiras vid il chalun, in auter ha rut l'oss da la spatla.

Legenda: Nicola Spirig ha rut il chau dal cumbel tar l'accident. MAD

Midada da trenament

Pervi da l'emprim accident gravant en in trenament dapi 20 onns, sto Spirig uss midar ses trenament.

Jau stoi empruvar da tegnair ruassaivel mes bratsch las proximas emnas e da strapatschar quel uschè pauc sco pussaivel.

Quai ha fatg a savair la campiunessa olimpica da London 2012. Ir cun velo sin la rolla, chaminar en l'aua e viagiar direcziun ensi duai esser pussaivel gia davent da l'entschatta. Currer duess esser pussaivel suenter in'emna. Nudar na po ella dentant pliras emnas betg.

Tge che questa interrupziun dal trenament munta per la stagiun da Spirig, n'è anc betg cler. En sasez ha ella vulì far las emprimas cursas l'entschatta avust.