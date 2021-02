Duas plazzas da podest per la Svizra

Duas plazzas da podest per la Svizra en la cuppa mundiala dals aerials - l'acrobatica cun skis. A Deer Valley ha Noé Roth gudagnà per la segunda giada en sia carriera ina concurrenza dad aerials, quai cun 3 puncts avantatg sin l'american Justin Schoenefeld. Terz è daventà in ulteriur Svizzer, Pirmin Werner.

Fitg buna prestaziun da Bouvard

Tar las dunnas ha Carol Bouvard cuntanschì cun plazza 4 il meglier resultat da sia carriera. Per ina plazza da podest han mancà ad ella be 2,6 puncts. Gia a l'entschatta da la stagiun è ella siglida a Kuusamo cun plazza 7 en ils top 10.

Gudagnà ha surprendentamain Danielle Scott da l'Australia, sin il segund e terz plaz suandan duas Americanas - Winter Vinecki e Kaila Kuhn.