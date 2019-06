Il 2012 han ils Calanda Broncos gudagnà la «Eurobowl». Cler ch'il campiun svizzer actual è motivà dad ir per la segunda giada en sia istorgia per in titel europeic. L'ultima emna han ils Calanda Broncos trenà quasi mintga saira per sepreprar sin il pli grond gieu dals ultims onns. In final da la cuppa d'Europa n'è betg in gieu sco in auter.

Jau sun segir che mintga giugader è pli gnervus che tar in normal gieu da campiunadi.

Tut il squitsch è tar l'equipa austriaca che vala sco la segund meglra equipa d'american football en l'Europa. Ils dus ultims onns han ils Swarco Raiders Tirol gia triumfà en la «Central European Football League».

Ils Calanda Broncos han dentant lur tactica per franar il favorit. E cler è era ch'i dovra il gieu perfetg.

Nus stuain mussar il meglier gieu pussaivel e plinavant era anc avair cletg.

Ils Calanda Broncos craian vid la surpraisa. Ed ils giugaders e trenaders dastgan era sa legrar da dar quest final avant in stadion plain a Cuira. Quintà vegn cun rodund 1'000 aspectaturs en il stadion a la Ringstrasse. In spectacul d'american football è garantì.

Legenda: I vegn quintà cun rodund 1000 aspectaturs a la Ringstrasse a Cuira. MAD CALANDA BRONCOS

