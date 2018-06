La preparaziun per Wimbledon constat.

En ses segund gieu suenter la pausa da bunamain trais mais n'ha il Svizzer mussà nagins gronds problems. In break en mintga set ha bastà per sa qualifitgar per il mezfinal.

Sonda dat Federer il mezfinal u encunter l'Australian Nick Kyrgios u il Spagnol Feliciano Lopez. Là dat el d'ina vart per vegnir en il final sco er per daventar danovamain il numer 1 dal mund.

