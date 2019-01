Suenter ils X-Games ad Aspen sto Andri Ragettli er desister dal campiunadi mundial da Free-Style a Park City che cumenza l’emna proxima. Quai ha communitgà il Grischun da 20 onns via las raits socialas. El era sa blessà la mesemna vi dal schanugl dretg tar in trenament da slopestyle. Per ulteriuras examinaziuns è el gia turnà dals Stadis Unids enavos en Svizra. Quant ditg ch’el vegn a crudar or, n’è anc betg cler.

