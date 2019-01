Per il campiunadi mundial da skis ad Åre ha Swiss-Ski selecziunà tut en tut 14 umens ed 8 dunnas. Tranter ils selecziunads èn er 5 Grischuns ed ina Grischuna.

6 skiunzas e skiunzs grischuns èn selecziunads per Åre

Are 2019

La selecziun svizra per il campiunadi mundial ad Åre.

Umens: Luca Aerni (25/Grosshöchstetten), Gino Caviezel (26/Lenzerheide), Mauro Caviezel (30/Lenzerheide), Beat Feuz (31/Schangnau), Niels Hintermann (23/Hausen), Carlo Janka (32/Obersaxen), Loïc Meillard (22/Hérémence), Tanguy Nef (22/Genf), Marco Odermatt (21/Hergiswil), Gilles Roulin (24/Grüningen), Sandro Simonet (23/Lenzerheide), Thomas Tumler (29/Samnaun), Daniel Yule (25/Branche-d'en Haut), Ramon Zenhäusern (26/Visp)

Dunnas: Aline Danioth (20/Andermatt), Andrea Ellenberger

(25/Hergiswil), Jasmine Flury (25/Serneus), Joana Hählen (27/Lenk), Lara

Gut-Behrami (27/Comano), Wendy Holdener (25/Unteriberg), Elena Stoffel

(22/Unterbäch), Corinne Suter (24/Schwyz).

Janka è anc dumandà

Betg tut ils selecziunads han però dumagnà la norma – da dumagnar in resultat tranter ils 7 megliers u dus tranter ils 15 megliers. Tranter els tutga er Carlo Janka. Per la cursa rapida ed il super-G ha il skiunz da Sursaissa be ademplì la mesada dals criteris.

Tgi èn ils gronds trumfs?

Beat Feuz è senza dubi la gronda speranza svizra ad Åre. Il Bernes vegn ad ir en la cursa rapida sco grond favurit a la partenza. Questa stagiun ha Feuz fatg en tschintg da sis cursas il sigl sin il podest.

Tar las dunnas vegn oravant tut spetgà insatge da Wendy Holdener. E quai en pliras disciplinas. La giuvna da 25 onns è en il slalom sco er en la cumbinaziun in'aspiranta per ina medaglia.

Il campiunadi mundial ad Åre è dals 4 fin ils 17 da favrer.

RR novitads 17:00