Las emprimas duas cursas n'han anc betg laschà stremblir la tribuna da fans en l'arrivada. Igl ha bain gì fans, ma en il super G da las dunnas sco er en quel dals umens n'era la tribuna da fans betg plaina. Er sper la pista n'èsi betg fullanà. La gronda festa n'èsi anc betg ad Are. Quai suttastritgan er numerus fans svizzers. Uschia manegia in da la Svizra Orientala ch'ins na possia betg cumparegliar l'atmosfera ad Are cun quella a San Murezzan avant dus onns. Là n'hajan ins strusch chattà plaz sin la tribuna. In auter manegia ch'ins na possia betg cumparegliar l'atmosfera cun l'euforia per il ski alpin che regia en Svizra u l'Austria tar cursas sco Adelboden, Wengen u Schladming.

Ils Svedais – ospitants cordials

Malgrà ch'i dat anc potenzial a reguard l'atmosfera, han ils fans svizzers ed austriacs tuttina plaschair ad Are. La populaziun indigens saja numnadamain fitg cordials e simpatics. Uschia ch'i fetschia plaschair. Vitiers vegnia che l'aura saja enfin uss stada buna. Ils blers speran dentant ch'i vegnia enfin la fin d'emna anc dapli glieud e ch'i dettia tuttina anc bain inqual festa al pe da la pista dals campiunadis mundials.

RR actualitad 07:00