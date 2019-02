Gia èn ils campiunadis mundials ad Are passads – in facit sportiv e na sportiv.

Il tschiel dad Are magari in vair spectactul.

En tut hai dà 11 decisiuns da medaglias als campiunadis mundials da skis ad Are. Ord vista Svizra vegnan las medaglias da Corinne Suter e Wendy Holdener a restar en memoria, sco er quella ch'il team svizzer ha pudì far en il team event. Plinavant han dus gronds dal sport ditg adia ad Are – Aksel Svindal da la Norvegia e l'Americana Lindsey Vonn. Tar lur davosas cursas han omadus pudì far ina medaglia – franc dus campiuns en il sport da skis.

A l'organisaziun sco er als voluntaris ad Are pon ins far in grond cumpliment. Las capriolas da l'aura n'han betg pudì starmentar els. Er ils indigens èn stads buns ospitants, adina simpatics, curtaschaivels ed averts.

Donn e putgà

Ils umens svizzers n'han betg pudì persvader. Els n'han recaltgà nagina medaglia singula. Pervia da las malas cundiziuns da la cursa rapida na pon ins dentant er betg far grondas reproschas a Janka, Feuz e co. Er il trumf rumantsch Sandro Simonet ha gì disfortuna. El n'ha betg pudì far il sigl en ils emprims 30 en la cursa rapida da la cumbinaziun. Uschia ch'i n'ha betg dà ina surpraisa surmirana en il nord.

Er ils fans n'èn betg stads uschè numerus sco giavischà. La gronda festa da skis n'hai betg propi dà. Sulettamain las duas fin d'emnas han attratg blers visitaders. Er l'aura è stada grond punct da discussiun als campiunadis mundials. Vent, plievgia e naiv han chaschunà critica tar ils atlets cunquai che bleras cursas èn vegnidas scursanidas. Quai è bain donn e putgà per cursas nua ch'i va per titels da campiunessas e campiuns mundials e medaglias.

Spievel da medaglias rang e naziun

aur

argient

bronz total

1. Svizra

2 1 1 4 1. Norvegia

2 1 1 4 3. Stadis Unids

2 0 2 4

4. Austria

1 4 3 8 5. Italia

1 1 1 3 5. Frantscha

1 1 1 3 5. Slovachia

1 1 1 3 8. Slovenia

1 1 0 2 9. Germania

0 1 0 1 9. Svezia

0 1 0 1

