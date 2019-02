In constructur da vias cuschina per il success svizzer ad Are

Durant las duas emnas dals campiunadis mundials da skis è Seraphin Herrmann da Sursaissa responsabel per il bain corporal d'atletas ed atlets svizzers. L'impurtant saja cunzunt da cuschinar tut frestg, servir bleras verduras, ma er idrats carbonics e proteins sajan impurtants. Uschiglio haja el maun liber tge cuschinar, di l'um da 32 onns. Uschia cuschinia el chaussas tut normalas sco pasta, ris u er pulenta. Savens fetschia el er charn, salata e verduras per ch'ils sportists sa nutreschian a moda equilibrada.

Da chasa en dus munds

Il rest da l'onn lavura Seraphin Herrmann sco polier en la construcziun da via. Ma fatg ha el er in'emprendissadi da cuschinunz e lavurà in onn en questa professiun. Cuschinà haja el adina fitg bugen. Uschia haja ses cusrin Beat Tschuor, ch'è trenader tar Swiss Ski, dumandà avant ils campiunadis mundials a Vail/Beaver Creek, sch'el veglia vegnir cun els sco cuschinier. Quai n'ha il bab da famiglia da Sursaissa betg laschà dir duas giadas ed ha gia al campiunadi mundial da skis avant dus onns cuschinà per atletas ed atlets. E cunquai ch'els hajan sco i para laschà gustar lezza giada en ils Stadis Unids, saja el er uss ad Are da la partida.

