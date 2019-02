cuntegn

Are 2019 - Nagina medaglia per Feuz

Cun in retard da 0,44 secundas vegn Feuz quart. Ils Norvegiais pon festivar ina victoria dubla ad Are. Nov campiun mundial en la cursa rapida è Kjetil Jansrud, ses collega da team Aksel Svindal ha in retard da be 2 tschientavels e gudogna argient. Sin il terz plaz è l'Austriac Vicnent Kriechmayr.