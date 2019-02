Stefan Cavegn da Ruschein lavura duas emnas sco voluntari als campiunadis mundials da skis ad Are. Per el è quai ina buna pussaivladad d'emprender d'enconuscher glieud da tut il mund e da vesair davos las culissas d'in grond eveniment.

Per emprender d'enconuscher Are, ils abitants ed il territori da skis ha Stefan Cavegn lavurà duas emnas sco voluntari.

Durant las duas emnas dal campiunadi mundial da skis ad Are è er Stefan Cavegn da Ruschein in dals var 1'500 voluntaris che sa gidan tar l'organisaziun da l'event. En ina gruppa da 10 fin 15 persunas montescha e demontescha el placats da reclama ch'èn a l'ur da las pistas. Quellas reclamas grondas ch'èn vi da las raits da segirtad ston esser bain visiblas en las emissiuns da televisiun. Ins stoppia esser fitg flexibel sco voluntari ad Are. Savens sappia el pir quai di, tge che saja ses pensum. E magari giaja quai er tiers sco en il militar di l'um da 33 onns. «Lavurar in mument e lura puspè spetgar ina, duas uras.»

Vesair davos las culissas, ir cun skis e far enconuschientschas

Per l'ina haja el ina giada vulì guardar davos las culissas dad uschè in eveniment grond, per l'autra saja el er vegnì ad Are per emprender d'enconuscher la Svezia, il pievel dentant er il territori da skis, declera l'inschigner che doctorescha en Svizra. Plinavant saja quai ina giada insatge auter. Lavurar mintga di giuadora da tutt'aura saja schon magari ina sfida, ma er bel. Er bunas enconuschientschas cun glieud da tut il mund haja el pudì far.

