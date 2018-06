En la prima partida als campiunadis mundials da ballape en Russia sto l'Argentinia sa cuntentar cun in pari dad 1:1 encunter l'Islanda. La naziun nord-europeica è per l'emprima giada a campiunadis mundials.

Il sulet gol per il vicecampiun mundial ha sajettà Sergio Agüero en la 19avla minuta. Quatter minutas pli tard è l'Islanda perè gia vegnida d'egualisar la partida grazia al gol da Alfred Finnbogason. En la 81avla minuta ha Lionel Messi, il superstar da l'Argentinia, betg tutgà in penalti.

Frantscha ha battì piz a cup la l'Australia cun 2:1

Als campiunadis mundials da ballape ha la Frantscha be per pauc pudì evitar ina trumpada: L'«Equipe tricolore» ha battì l'Australia che vala sco outsider cun 2 ad 1. Il franzos Paul Pogba ha decis la partida a favur dal campiun mundial dal 1998 en la 81avla minuta. Quai cun in gol ch'è crudà paucs centimeters davos la lingia. La nova tecnologia ha confermà la decisiun da l'arbiter. Gia avant aveva l'arbiter che mira il gieu sin video sa maschadà en l'andament dal gieu. L'arbiter sin il plaz n'aveva l'emprim betg punì il foul ch'ha manà ad in penalti ed a l'emprim gol per ils franzos: Quel ha Antoine Griezmann sajettà en la 58avla minuta. Paucas minutas pli tard ha l'australian Mile Jedinak medemamain sajettà in penalti.

