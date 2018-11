Arno Del Curto – el funcziunava in zic auter

Or da Telesguard dals 28.11.2018.

Arno Del Curto ha mai dà bleras intervistas da radio. El ha adina decidì sez cura ch'el di insatge. Cura ch'ins fascheva ina giada in'intervista cun Arno Del Curto n'eri mai cler, tge per ina resposta che suonda. Cura che sia egliada gieva sur ses spievel, lura savevan ins ch'insatge suonda uss.

Isch das a negativi Frog gsi?

Del Curto n'è betg il stereotip dad in trenader, betg in 0815. Ozendi vegn savens discurrì che las persunalitads mancan en il sport. Quellas persunas che gughegian da dir quai ch'i pensan. Perquai èsi da sperar ch'el turna insacura puspè davos la banda tar in club da hockey...

