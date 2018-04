En sia carriera ha Arsène Wenger gudagnà trais giadas il titel da campiun englais, mintgamai set giadas il FA-Cup ed il super-cup ed è sa qualifitgà 20 giadas en seria per la Championsleague.

L'onn passà era Wenger dentant vegnì crititgà adina pli fitg. Per l'emprima giada dapi la stagiun 1997/98 n'è il club betg sa qualifitgà per la Champions League. Era questa stagiun na vesi anc betg or sco sche la qualificaziun gartegiass. En la liga è Arsenal London sin il sisavel plaz ed i mancan 14 puncts sin il grond rival da la citad Tottenham Hotspur.

RR novitads 11:00