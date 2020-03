Il turnier dad Indian Wells en la California è vegnì ditg giu l’ultim mument pervi dal coronavirus. Quai han communitgà ils organisaturs. Il turnier avess cumenzà mesemna. I sa tracta da l'emprima occurrenza gronda en ils Stadis Unids che vegn ditg giu pervi dal virus.

Nus essan pronts d'organisar il turnier insacura auter ed examinain opziuns.

Var 200 kilometers a l'ost da Los Angeles avess mesemna l'emprima runda per las dunnas e gievgia per ils umens stuì cumenzar. Quintà han ins cun dapli che 450'000 aspectaturas ed aspectaturs. Tenor il «New York Times» è quai l'emprima disditga en l'istorgia dal turnier. Motiv è in cas confermà dal coronavirus en questa regiun.

