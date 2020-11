Ils dus stars da tennis, Novak Djokovic e Rafael Nadal èn out. Dominik Thiem e Daniil Medwedew dattan en il final dals ATP Finals per l'ultim titel da quest onn. Tuttina tgenin dad els che gudogna – i dat ina premiera.

Medwedew ha confermà ier saira cun ses 3:6, 7:6 e 6:3 encunter Nadal sia furma ferma. L'emprima giada ha el pudì batter il numer dus dal mund. Il Spagnol ha bain pudì gudagnar il segund set, ma el sto in'ulteriura giada spetgar da pudair gudagnar il titel da l'ultim turnier da l'onn.

Cun anc dapli dramatica ha Dominic Thiem battì il numer in dal mund Novak Djokovic cun 7:5, 6:7 e 7:6. Per Thiem è quai stà la 300avla victoria en ina tura dad ATP ed ina victoria speziala. En il tiebreak dal segund set ha il numer trais dal mund pers quatter matchballs. En il tiebreak dal gieu decisiv è Thiem stà davosen cun 0:4. Bler ha discurrì per Djokovic – ma Thiem è in sin risico ed ha fatg clera chaussa cun ses matchball.