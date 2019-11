Dominic Thiem ha dumagnà da batter il favurit e segund sin la glista da rangaziun mundiala, Novak Djokovic quai cun 6:7, 6:3 e 7:6. Stà èsi in dir cumbat.

Cun questa victoria ha Thiem confermà sia emprima victoria cunter Roger Federer. L'Austriac n'ha betg sa laschà irritar da l'emprim set ch'el ha pers. Pli ditg ch'il gieu ha cuzzà e pli fitg ch'igl è sa mussà che Thiem ha giugà meglier ed ha mussà dapli iniziativa. En l'emprim set ha Djokovic fatg en 65 minutas be dus sbagls. Sut il squitsch da las ballas da Thiem n'ha el dentant betg pudì mantegnair quest livel ed è er sa mussà pli e pli malcuntent.

In vair crimi

Ils dus umens han dentant mussà in vair crimi durant passa duas uras. En il terz set ha Thiem manà cun 3:1 e pli tard cun 6:5 cun break. Djokovic n'ha dentant betg laschà luc. In sbagl cun in culp direct ha lura fatg cler la perdita da Djokovic. Thiem ha ussa gudagnà quatter da tschintg partidas cunter Djokovic.

RR novitads 6:00