Il Grec ha dumagnà en il segund gieu da gruppa Alexander Zverev, il defensur dal titel, en dus sets cun 6:3 e 6:2. Avant dus dis ha Zverev battì Rafael Nadal e fiss stà cun ina victoria cunter Tsitsipas en il mezfinal. Uss sto el cumbatter per quel il venderdi cunter Medvedev.

Nadal en extremis

Rafael Nadal ha gudagnà en extremis il segund gieu da gruppa als ATP Finals a Londra. Il Spagnol ha battì il Russ Daniil Medvedew en 3 sets cun 6:7, 6:3 e 7:6. En il terz set era Nadal cun 1:5 en retard ed ha stuì sa defender cunter la ballada match. La finala ha el dumagnà Medvedev en il tie-break.

Nadal mantegn uschia la schanza da sa qualifitgar per il mezfinal. El dat l'ultim gieu cunter Tsitsipas. Per Medvedev na vai per nagut pli en l'ultim gieu.

