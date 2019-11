Tar si'emprima victoria en il sisavel duel cun Rafael Nadal, è Alexander Zverev fruntà sin pli pauc resistenza che spetgà. Era sche Nadal è stà blessà avant curt, n'han ins betg vis clers problems da sanadad. Il Spagnol n'è dentant mai vegnì en il gieu, el è stà constant en la defensiva.

Tut auter il Tudestg Alexander Zverev. El è stà en tuts aspects meglier. E ses service ha el mintgamai realisà senza problems. L'emprim service era en media 228 kilometers l'ura, e Zverev ha sajettà ina gronda part da quels en il plaz.

Tsitsipas emprim victur

En l’emprima partida da la gruppa Nadal ha il Grec Stefanos Tsitsipas gudagnà cunter il Russ Daniil Medwedew en dus sets – cun 7:6 e 6:4. Quels dus giugaders èn per l'emprima giada da la partida tar ils ATP Finals. Sis giadas han els gia dà in encunter l’auter, e quai è stà l’emprima victoria per Tsitsipas cunter Medwedew.

RR novitads 23:00