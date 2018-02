Aur per ils Svizzers en il team-event

Legenda: Guardar il video «Semyel Bissig procura per aur per la squadra svizra». Durada 0:46 minutas.

Semyel Bissig procura per aur per la squadra svizra

Als campiunadis mundials da skis dals juniors a Tavau hai dà in'ulteriura medaglia per la Svizra – quai en il team-event. Il quartet cun Camille Rast, Aline Danioth, Marco Odermatt e Semyel Bissig han gudagnà il final encunter ils Norvegiais. Bronz ès ì als Austriacs.

Suenter 5 cursas maina la Svizra cunquai il spievel da medaglias. Sper la medaglia d'aur en il team-event èn quai duas medaglias d'aur per Marco Odermatt en la cursa rapida el il super-G, bronz per Lars Rösti en la cursa rapida e medemamain bronz per Aline Danioth en il slalom.

La dumengia cuntinuescha il campiunadi mundial da juniors a Tavau cun la cumbinaziun dals umens (08:55/12:55) ed il super-G da las dunnas (10:25).

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Naziunal/Internaziunal Trais medaglias al Campiunadi mundial da Tavau

RR novitads 20:00