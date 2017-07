Aur per la Svizra al campiunadi mundial da cursa d'orientaziun

Sonda, 1.7.2017, 18:00

SDA / Gion Gieri Flepp

Daniel Hubmann gudogna il sprint cun in avantatg da mo trais secundas. Matthias Kyburz manchenta sco quart, bronz be per ina mesa secunda.