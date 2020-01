La finala ha Federer decis la partida en tschintg sets cun 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8) e 6:3. Federer ha stuì defender betg main che set ballas da match da l'American.

Ils problems da Federer han cumenzà suenter in emprim set solid. El ha quasi regalà a ses visavi ses service cun in sbagl da volley, in culp direct ed in sbagl da smash. Il Svizzer è sa muvì mal, ha fatg blers sbagls ed ha pers cler il segund set. Ed er l'entschatta dal terz set è el gist vegnì en retard. Tar il 0:2 e 40:30 cun service da Sandren ha Federer perfin incassà in'admoniziun da l'arbitra perquai ch'el è s'exprimì a moda maltschecca envers ina da las guardialingias. Suenter è Federer svanì in mument en cabina ed ha sa laschà tgirar dal fisioterapeut.

En ses 46avel mezfinal da Grand Slam frunta Federer la gievgia sin il victur dal duel tranter Novak Djokovic da la Serbia e Milos Raonic dal Canada.

