A l'Australian Open vegnan introducidas novas reglas pertutgant la chalira. Il turnier applitgescha ina nova stgala da grevezza da chalira. Grazia a quella stgala datti da nov la pussaivladad da far ina pausa u in'interrupziun supplementara.

Per las dunnas munta quai la pussaivladad da far ina pausa u in'interrupziun supplementara suenter il segund set, tar ils umens suenter il terz. La nova stgala resguarda dasper la temperatura er l'umiditad da l'aria ed il vent. Fin uss valeva sulet ina temperatura da 40 grads sco limita per interrumper il gieu.

Adina puspè problems per ils giugaders

Raschun per l'adattaziun èn diversas reclamaziuns da giugaders. La chalira ha gia intginas giadas purtà ils giugaders dal Grand-Slam-Turnier al cunfin corporal. Il pli extrem è stà l'onn 2014 cura ch'il Canadais, Frank Dancevic è dà vi e la Chinaisa Peng Shuai ha stuì render durant in gieu. Er 2018 hai dà incidents cura che las temperaturas en il Melbourne Park èn idas sur 40 grads.

Da curt han ils organisaturs er gia decidì d'introducir in Tiebreak en il set decisiv, sin 10 puncts.

RR novitads 12:00