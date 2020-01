L'entschatta ed era a la fin da la partida ha Stan Wawrinka dominà il gieu ed è stà il meglier giugader. Tranteren ha el dentant patì, cura che Medwedew ha mussà pertge ch'el è il numer 4 dal mund.

La midada per Wawrinka è lura vegnida en il tiebreak dal quart set, suenter ch'el ha avant survegnì be in'unica schanza da break. Il Svizzer ha gì suenter dus minibreaks gist in avantatg da 3:0 e n'ha betg pli dà giu ses avantatg. Er l'entschatta dal set final ha Wawrinka mussà in gieu quasi perfetg ed ha dumagnà il break. Suenter ha el anc ina giada tremblà in zic. Ma las trais schanzas dal Russ per in rebreak ha el pudì evitar.

Igl è stà in match fantastic cun in'atmosfera fantastica. Il nivel è stà fitg aut.

