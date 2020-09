En las dus partidas da la sonda n’hai dà nagins gols per Sion ed ils Young Boys. Ed era tar ils l’FCZ e Lugano n’hai – cun in 2:2 dà nagins victurs.

Suenter ina mes’ura fissan ils Young Boys per il nair da l’ungla ids en avantatg ma Christian Fassnacht ha a la fin be tutgà la latta. Il FC Turitg da sia vart ha manchentà sia emprima victoria da la stagiun en la segunda runda dal campiunadi svizzer. La squadra dal trenader Ludovic Magnin ha stuì sa cuntentar cun in pari. A partir da la 57avla minuta era il FCZ cun in giugader dapli ch’ils Tessinais en acziun. Quai suenter ch’il captain da Lugano, Jonathan Sabbatini, ha stuì bandunar la plazza da ballape suenter avair survegnì l’emprim in carta melna e lura cotschna.