Il congress da la Federaziun internaziunala da ballape ha confermà il Vallesan da 49 onns per ulteriurs 4 onns en ses uffizi.

Infantino presidiescha dapi il favrer 2013 la federaziun. El n'ha gì nagin concurrent per la perioda d'uffizi dal 2019 fin il 2023. Pervi da quai e damai che las sis confederaziuns avevan gia dà lur consentiment ha tanschì in applaus dals 211 represchentants per eleger Infantino.

Infantino – ch’era il secretari general da l’UEFA – è succedì il favrer dal 2013 a Joseph Blatter sco president da la FIFA.

RR novitads 12:00