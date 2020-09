Son Gagl vegn grazia ad in gol en la 83avla minuta tar sia segunda victoria da la stagiun. Marcà il gol ha il Portugais Andre Ribeiro.

Basilea è era suenter la segunda runda senza ina victoria. A Genevra cunter Servette perda il FCB l'emprim Jasper van der Werff pervi da cotschen, lura il gieu cun 0:1.

Als Lucernais na gartegì betg da gudagnar, era sch'els han pudì giugar durant 67 minutas cun in um dapli. Ed era ils da Losanna han raschun da lamentar, diesch minutas avant la fin han els incassà in gol al resultat final da 2:2.

Ils gieus da la sonda

Per Sion ed ils Young Boys n’hai dà nagins gols. Ed era tar l’FCZ e Lugano n’hai dà – cun in 2:2 - nagins victurs.

Legenda: L’engaschi na betg mancà ma per in gol n’hai betg tanschì (a sanestra Silvan Hefti dad YB e a dretga Anto Grgic da Sion). Keystone

Suenter ina mes’ura fissan ils Young Boys per il nair da l’ungla ids en avantatg ma Christian Fassnacht ha a la fin be tutgà la latta. Il FC Turitg da sia vart ha manchentà sia emprima victoria da la stagiun en la segunda runda dal campiunadi svizzer. La squadra dal trenader Ludovic Magnin ha stuì sa cuntentar cun in pari. A partir da la 57avla minuta era il FCZ cun in giugader dapli ch’ils Tessinais en acziun. Quai suenter ch’il captain da Lugano, Jonathan Sabbatini, ha stuì bandunar la plazza da ballape suenter avair survegnì l’emprim in carta melna e lura cotschna.