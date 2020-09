En la qualificaziun per il campiunadi europeic ha la Svizra gudagnà a Thun cunter la Belgia, ch’era enfin ussa a la testa da la gruppa cun 2:1.

Ils gols per la Svizra han sajettà Malina Gut e Alisha Lehmann. Cun la victoria dal mardi saira surpiglian las Svizras il timun da la gruppa H. Ellas èn ussa in punct avant la Belgia e han quatter rundas avant la fin da la qualificaziun bunas schanzas da sa qualifitgar per il campiunadi mundial 2022 en l’Engalterra. En ils ultims dus gieus da la qualificaziun frunta la Svizra ordaifer sin la Rumenia e la Belgia.