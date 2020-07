En la Super League ha Son Gagl dà la dumengia in pari cunter Servette e surpiglia uschia puspè la testa dal classament. Ordaifer cunter la squadra da Genevra cuntanscha Son Gagl in 1:1 ed è uschia sisum la tabella cun in punct avantatg sin YB.

En ils dus ulteriurs gieus da questa dumengia han er Lucerna e Lugano fatg in pari da 3:3, e Thun ha gudagnà cun 3:0 cunter Xamax.