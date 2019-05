Il club da ballape da Sion ha in nov trenader. Stéphane Henchoz ha suttascrit in contract dad in onn cun l’opziun da prolungar quel per in’ulteriura stagiun. Actualmain è l'um da 44 onns anc trenader da Xamax. A Sion succeda Henchoz a Murat Yakin. Quel aveva il club vallesan spedì avant curt – cun discurrer da vacanzas anticipadas.

