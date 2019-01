cuntegn

Naziunal/Internaziunal - Ballarait: Svizras sa qualifitgeschan

Las giugadras da ballarait svizras èn per l'emprima giada sa qualifitgadas sin via sportiva per il campiunadi europeic. Malgrà ch'ellas han pers il gieu decisiv cunter l'Austria cun 2:3 ha l'equipa dal trenader Timo Lippuner gudagnà cunter l'Austria ils dus sets necessaris per la qualificaziun.