Suenter la victoria da 2:0 a chasa ha Vaduz pers a Thun cun 3:4. Per sa qualifitgar per la Super League hai dentant bastà. Cun il score total da 5:4 è il club dal Prinzipadi da Liechtenstein suenter trais onns puspè en la pli auta liga da ballape svizra. Vaduz ha sajettà l'emprim gol en il gieu a Thun. Entras in autogol da Basil Stillhart (Vaduz) en in spert 2:1 entras Bertone ha Thun dentant mantegnì la speranza. En la 51avla e 69avla minuta ha Vaduz lura danovamain pudì ir en avantatg cun 3:2. Ils dus ultims gols da Thun èn vegnids memia tard.

Suenter 10 onns en la Super League sto Thun enavos en la Challenge League.