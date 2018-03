Per Raphael Wicky, trenader da Basilea, èsi clar ch'i vegn fitg fitg grev cunter Manchester City.

Manchester City dominescha questa stagiun il campiunadi en l’Engalterra. Da 27 gieus ha la squadra sulettamain pers in. Uschia ha l’equipa cun giugaders sco Kevin De Bruyne, Sergio Agüero u David Silva 16 puncts avantatg sin il segund.

Era en la fasa da gruppa da la Champions League l'atun passà han ils Cityzens persvadì. Els èn daventads a moda suverana emprims da lur gruppa.

Legenda: Per Pep Guardiola e sia equipa è il FCB mo ina staziun intermediara. La finamira è il titel en la Champions League. Keystone

Per il FC Basilea è il duel cunter Manchester City dad ina vart in duel da siemi, da tschella vart quasi ina mission impossible. Per ils Englais è Basilea mo ina staziun intermediara. La finamira è da gudagnar la Champions League.

Per il FCB èsi in ulteriur punct culminant en l'istorgia dal club. I fiss dentant ina sensaziun, sche Basilea vegniss da bittar ora Manchester City ord l'otgavelfinal la Champions League.

RR actualitad 17:00